Nach Gewitter: Wetterdienst warnt vor Hitze in Bayern

Nach den Unwettern am Donnerstagabend wird es wieder heiß in Bayern. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zu 35 Grad.

Am Donnerstagabend zogen teils

über Bayerns. In Nürnberg hat Starkregen zu hunderten Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Auch Schwaben war betroffen. Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm kam es zu Beeinträchtigungen.

Wetter in Bayern: Hitzewarnung für Freitag

Doch es scheint, als wären die Unwetter vorerst überstanden. Während es am Freitagvormittag noch teils bewölkt ist, gibt es im Laufe des Tages viel Sonne. Ab Mittag ziehen vor allem an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen wieder Quellwolken auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet aber nur noch vereinzelt mit Schauern und Gewittern.

Dabei wird es mit Höchsttemperaturen von 33 Grad wieder sehr heiß. Bis um 19 Uhr gilt eine Hitzewarnung für den Großteil von Bayern. Bis zu einer Höhe von 600 Metern erwartet der DWD eine starke Wärmebelastung. Diese kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Viel Sonne und vereinzelte Gewitter am Wochenende in Bayern

Die Nacht zum Samstag wird überwiegend klar. Untertags gibt es dann wieder viel Sonne, am Abend kann es in Unterfranken etwas regnen. Es wird mit Höchsttemperaturen um 35 Grad noch heißer als an den Tagen zuvor.

Auch am Sonntag scheint größtenteils die Sonne. In Nordbayern rechnet der DWD aber auch zeitweise mit Wolken. Dort sind auch einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Am wärmsten wird es an der Donau mit 35 Grad.

Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Mit der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr in Bayern. Am Donnerstag gelten in weiten Teilen noch die Gefahrenstufen eins und zwei von fünf, was eine "sehr geringe" beziehungsweise "geringe Gefahr" bedeutet. In einzelnen Gebieten stuft der Deutsche Wetterdienst die Gefahr aber bereits als "mittel" (Stufe drei) ein.