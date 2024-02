Dauerregen in Bayern: Mehrere Regionen von Hochwasser betroffen

In einigen Regionen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell vor Dauerregen. Die ersten Folgen sind bereits spürbar. Für welche Landkreise Hochwasser-Warnungen gelten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen, der Hochwassernachrichtendienst (HND) berichtet bereits von ersten Ausuferungen in Bayern. Wetterbesserung ist erst am Freitag in Sicht. Bis dahin steigen die Wasserstände weiter an.

In Franken und der Oberpfalz führten Flüsse in der Nacht auf Donnerstag bereits Hochwasser, wie der HND mitteilte. Dort kam es verbreitet zu leichten Ausuferungen. Die Pegelstände in den nördlichen Zuflüssen des oberen Mains steigen den Angaben zufolge noch bis Freitag und in den nördlichen Donauzuflüssen bis in die Nacht auf Samstag.

Hochwasser-Warnungen in Bayern am Donnerstag im Überblick

In diesen Regionen gilt am Donnerstag die rote Warnstufe drei (Überschwemmungen für bebaute Gebiete):

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Lichtenfels

Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Forchheim

In diesen Regionen gilt am Donnerstag die orange Warnstufe zwei (Ausuferungen und Überschwemmungen):

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Kulmbach

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

im Stadt und Landkreis Bayreuth

Stadt Weiden und Landkreis Neustadt an der Waldnaab

und Landkreis Stadt Nürnberg und Nürnberger Land

und Nürnberger Land Landkreis Cham

Landkreis Regen

Gegen Ende der Woche sind Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen und Straßen bis hin zu bebauten Gebieten und Kellern möglich. Das betrifft vor allem den Main-Streckenabschnitt zwischen den oberfränkischen Gemeinden Mainleus und Kemmern, die Zuflüsse der Fränkischen Saale und den Fluss selbst in Unterfranken sowie Gebiete am Regen in der Oberpfalz.

Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Bayern

Der DWD warnt am Donnerstag und teilweise auch am Freitag vor Dauerregen in Bayern. Die Niederschläge sollen am Donnerstag und Freitagvormittag nördlich der Donau zunächst noch anhalten, dann aber im Laufe des Nachmittags nachlassen. In den Alpen und im Vorland bleibt es hingegen bei bis zu 15 Grad meist trocken. Am Donnerstag erwartet der DWD dort noch vereinzelt Sturmböen, die am Freitag aber nachlassen sollen. (mit dpa)