Warnung vor Sturm und Dauerregen in Bayern: Welche Landkreise sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag in Bayern vor Dauerregen. Welche Landkreise betroffen sind, erfahren Sie hier.

Mit Sonne, Wolken und Regen war das Wetter in Bayern in dieser Woche bislang wechselhaft. Am Wochenende kann dann auch noch Schnee hinzukommen. Bis dahin bleibt es bei bis zu 16 Grad aber sehr mild für diese Jahreszeit.

Am Freitag ist es im Umfeld der Donau und nördlich davon stark bewölkt. Dort fällt zunächst auch noch häufig Regen, in der zweiten Tageshälfte lässt dieser aber vorübergehend nach. Auch im Süden wird es teils bewölkt und regnerisch, doch am Nachmittag bleibt es meist trocken. Mit neun bis 15 Grad bleibt es weiterhin sehr mild.

Sturmwarnung in Bayern aktuell: Betroffene Landkreise

Dazu wird es in den Alpen oberhalb von 1500 Metern stürmisch. In exponierten Lagen sind Böen mit bis zu 100 km/h möglich. In diesen Landkreise gilt bis Samstag um 16 Uhr die orange Warnstufe:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

DWD warnt am Freitag auch vor Dauerregen in Bayern

Zudem hat der DWD eine Warnung vor Dauerregen bis Freitag um zwölf Uhr veröffentlicht. Davon sind diese Landkreise betroffen:

Miltenberg

Aschaffenburg

Main-Spessart

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Bamberg

Forschheim

Bayreuth

Nürberger Land

Amberg-Sulzbach

Kulmbach

Hof

Wunsiedel im Fichtelgebirge

im Tirschenreuth

Neustadt an der Waldnaab

Schwandorf

Cham

In Franken und der Oberpfalz führten Flüsse in der Nacht auf Donnerstag bereits Hochwasser, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Dort kam es verbreitet zu leichten Ausuferungen. Die Pegelstände in den nördlichen Zuflüssen des oberen Mains steigen den Angaben zufolge noch bis Freitag und in den nördlichen Donauzuflüssen bis in die Nacht auf Samstag.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern am Wochenende: Sonne, Regen und Schnee

Auch am Samstag erwartet der DWD zunächst Aufheiterung, doch in der zweiten Tageshälfte nehmen die Wolken von Südwesten her wieder zu. Die meisten Sonnenstunden gibt es in Niederbayern. Die Temperatur steigt auf zehn bis 16 Grad, am östlichen Alpenrand mit Föhn sogar auf 18 Grad.

Am Faschingssonntag ist es dann wieder meist bewölkt und teilweise regnerisch, oberhalb von 1000 bis 1200 Metern kann es auch schneien. Ab dem Nachmittag wird es von Westen her trockener. Mit Höchstwerten sechs bis elf Grad wird es kühler als an den Tagen zuvor.