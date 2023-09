Proteste zur IAA in München: Versenkte Autos und Abseil-Aktion

Morgen startet die Automesse IAA in München. Schon heute gehen Aktivisten mit Protest-Aktionen auf die Barrikaden – unter anderem mit einer Abseil-Aktion von der BMW-Welt.

"Aktionen des zivilen Ungehorsams": Das kündigten Klimaaktivistinnen und Aktivisten verschiedener Gruppen im Protest gegen die Automobilmesse IAA in München vorab an. Diesen Worten ließen sie am Montag erste Taten folgen. Zwar startet die Mobilitätsmesse offiziell erst am morgigen Dienstag, doch schon heute sorgten die ersten Protestaktionen für Aufsehen.

Drei Autos, die vor dem Münchner Messegelände in einem kleinen See schwimmen: Damit lenkte Greenpeace am Montagmorgen die Aufmerksamkeit auf sich. Mehrere Aktivisten stiegen in das Gewässer, zogen Auto-Karosserien mit sich und hielten dabei Protestschilder in die Luft.

IAA 2023-Protest: Greenpeace versenkt Autos vor Messegelände

Die Intention dieser Aktion laut Greenpeace: Die "maßlose Verschwendung durch Autobauer" aufzuzeigen. Die versenkten Autos sollten auf den Klimawandel und Starkwetterereignisse hinweisen. Am frühen Vormittag war die Aktion bereits wieder beendet.

Auch die "Letzte Generation" meldete sich am Montagmorgen mit einer Blockade-Aktion. Auf verschiedenen Abschnitten des Mittleren Rings kam es am zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Gegen kurz vor 9 Uhr löste die Polizei die Straßen-Blockade auf. Schon seit einigen Wochen ist die "Letzte Generation" verstärkt aktiv in München, was Protestaktionen angeht.

Extinction Rebellion plant Abseil-Aktion vor BMW-Welt in München

Auch weitere Gruppierungen haben Protestaktionen rund um die IAA in München angekündigt:

Für den späten Montagvormittag hat die Gruppierung " " eine Abseil-Aktion angekündigt: Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich von einer Brücke in der Nähe der BMW-Welt herunterlassen. Die will dafür zwei Fahrspuren des Georg-Brauchle-Rings sperren. Auch Umleitungen und Tempo 30 sollen eingerichtet werden. Die Gruppe schreibt dazu: "Angesichts der Klimakrise ist die Durchführung eines Werbeevents für Autokonzerne in der blanke Hohn." Fridays For Future : Fridays For Future hat eine Beteiligung an der geplanten Großdemonstrationen #blockIAA angekündigt. Am Sonntag, 10. September, dem letzten Tag der IAA, findet die Demo statt. "Wir wollen Klimagerechtigkeit und sind frustriert vom Handeln der Regierung", sagte ein FFF-Sprecher.

Protestaktionen bei IAA in München: "Keine Straftaten tolerieren"

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich vorab zu den Demonstrationen. "Alle friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten sind in München willkommen", sagte er, fügte aber hinzu: "Wir werden keine Straftaten tolerieren! Wer Menschen im Straßenverkehr nötigt, fremdes Eigentum beschädigt oder gar gegenüber anderen Menschen gewalttätig wird oder Rettungskräfte behindert, der muss mit einem konsequenten Einschreiten der Polizei rechnen." (mit dpa)