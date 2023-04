Inklusion

Assistenten ermöglichen behinderten Menschen ein freies Leben

Plus Sich selbst den Tag organisieren und gestalten – für Menschen mit Behinderung ist das eine nie dagewesene Freiheit. Der Dienst "Passt" ermöglicht genau das.

Von Adrian Bauer

Melih Acartürk ist gerne in der Küche. Mit seinem Rollstuhl kann er zwar nicht so nah an den Herd ran, doch dafür gibt es ja Ulrich Körner. Als Assistent übernimmt er die Handgriffe, die sein Klient alleine nicht hinbekommt. Was er tun soll, erklärt ihm Acartürk Schritt für Schritt. Heute gibt es marinierten Rosenkohl, das Rezept hat der 36-Jährige im Kopf. Und sein Assistent verschafft ihm die Chance, es perfekt umzusetzen. Für Menschen mit Behinderung ist dieses Modell ein Weg zu Freiheiten, die sie sich vorher nie erträumt haben.

Das sagt Melih Acartürk auch ganz genau so: "Ich werde nicht schlecht über meine vorherige Einrichtung sprechen. Aber dass ich einmal so viele Freiheiten habe wie hier, das hätte ich nie geglaubt." Acartürk wohnt in der Einrichtung Fritz & Jack im Jakobsstift in Augsburg. Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn hat das Wohnprojekt im Augsburger Zentrum aufgebaut, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach leben und sich gegenseitig helfen. Die Bewohnerinnen und Bewohner ohne Einschränkungen sind beim Betreuungsdienst "Passt" angestellt und arbeiten dort ein paar Stunden. Dazu kümmern sich fest angestellte Pflegekräfte um die Klienten, sodass diese rund um die Uhr betreut werden können. Durch die Eins-zu-eins-Betreuung bei "Passt" können sie selbst bestimmen, wann sie wobei Hilfe brauchen.

