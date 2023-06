Interview

vor 44 Min.

Aichacher Pfarrer: "Wir als Kirche müssen wieder gesehen werden"

Plus Immer mehr Menschen kehren der katholischen Kirche den Rücken, 2022 gab es einen Rekord an Austritten. Was macht das mit einem Pfarrer – und: Was macht er dagegen?

Von Daniel Wirsching

Herr Pfarrer Gugler, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die aktuellen Austrittszahlen der katholischen Kirche denken?

Herbert Gugler: Das ist äußerst schade, aber die Entwicklung lässt sich wohl nicht mehr aufhalten, allenfalls verlangsamen. 2019 haben ja Freiburger Wissenschaftler eine Projektion veröffentlicht ...

