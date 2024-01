Scheidender IHK-Präsident Pfeifer: „Die Unternehmer sind verunsichert“

Plus Der scheidende schwäbische IHK-Präsident Gerhard Pfeifer klagt über politische Vorgaben und kritisiert Außenministerin Baerbock.

Zu Beginn Ihrer Amtszeit als IHK-Präsident hatten Sie sich vorgenommen, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen. Ist das gelungen?

Gerhard Pfeifer: Mir war es wichtig, den Blick auf die Dinge zu weiten und aktuelle Themen und Rahmenbedingungen des Wirtschaftens ein wenig anders zu benennen oder zu akzentuieren. Angesichts der geopolitischen Lage gehören dazu die internationalen Beziehungen des Exportlandes Deutschland.