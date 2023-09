Interview

06:33 Uhr

Sind Sie ein Rechtsextremist, Herr Böhm?

Plus Martin Böhm ist Spitzenkandidat der bayerischen AfD für die Landtagswahl. Unsere Redaktion sprach mit ihm über Heimat, Migration und sein Verhältnis zu Björn Höcke.

In den Umfragen liegen die Freien Wähler vor der AfD. Haben Sie Angst davor, dass Hubert Aiwanger Sie überflügelt?



Martin Böhm: Also, wenn der Aiwanger uns überflügeln würde, wäre das eher zu verschmerzen, als wenn die Grünen uns überflügeln. Unser Ziel ist, stärkste Oppositionskraft zu sein, und man kann davon ausgehen, dass CSU und Freie Wähler wieder koalieren. Also ist die Chance, als stärkste Oppositionsfraktion in den Landtag einzuziehen, eher größer geworden. Wir wissen alle, was das im parlamentarischen Betrieb für Vorteile bringt. Man ist der nächste Redner nach der Regierungserklärung und erfährt mehr Aufmerksamkeit.

Was sind die wichtigsten Ziele der AfD in Bayern?



Böhm: Das wichtigste Ziel ist, wie eingangs schon erwähnt, die stärkste Oppositionsfraktion im nächsten Landtag zu werden. Wichtiges Ziel für uns alle ist natürlich, die Bürger immer weiter aufzuklären über das, was im Staat falschläuft, nach unserem Dafürhalten. Wobei wir vor dem Spagat stehen, dass in vielen Fällen die Bundespolitik bestimmt. Wir haben außer Bildung und innerer Sicherheit kaum Dinge, die wir in Bayern selbst entscheiden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen