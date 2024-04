Kiffen am Kinderkarussell? Debatte um Regeln für Volksfeste

Der Frühling ist da, Schausteller und Wirte rüsten sich für die ersten Volksfeste, mancherorts drehen sich schon die Karussells.

Die Volksfestsaison hat begonnen - darf auch gekifft werden? Die meisten Veranstalter bleiben eine Antwort auf die Frage nach einem möglichen ausdrücklichen Cannabis-Verbot für die Feste schuldig - sind aber weitgehend einig: Kiffende passen nicht auf ein Volksfest.

Das Cannabis-Gesetz beinhaltet für Volksfeste keine Regeln. Viele Veranstalter zitieren aber die Vorgabe des Gesetzes, dass Cannabis-Konsum in unmittelbarer Nähe von Kindern und Jugendlichen nicht erlaubt ist - und Volksfeste seien nun einmal Familienfeste.

In Nürnberg und in Augsburg am Plärrer laufen die Volksfeste seit Ende März. Dort heißt es, Cannabis sei bisher kein Thema gewesen. "Bislang haben derartige Vorfälle die Polizei nicht beschäftigt", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Auch in Nürnberg heißt es bei der Polizei: "Seit Beginn des diesjährigen Frühlingsfestes kam es zu keinerlei Auffälligkeiten im Hinblick auf die kürzlich erfolgte Cannabis-Legalisierung."

Aus vielen Städten heißt es, man sei intern sowie mit den Sicherheitsbehörden im Austausch - und blicke auch auf die Erfahrungen aus anderen Kommunen.

Für das Oktoberfest mit rund sechs Millionen Besuchern aus aller Welt gibt es noch keine spezielle Regelung, ebenso wenig beim zweitgrößten Volksfest Bayerns in Straubing, dem Gäubodenvolksfest mit im vergangenen Jahr gut 1,3 Millionen Gästen. Wie dort künftig mit Cannabis umgegangen werden soll, will die Stadt Straubing prüfen, wie ein Sprecher sagte.

Der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) verweist darauf, dass die Wiesn ein Fest für alle sei. "Dazu gehören auch Kinder und Jugendliche. Wir bewerben ja die Wiesn als familienfreundlich. Und das Gesetz sagt Kinder und Jugendliche sind zu schützen. Daraus schließe ich: Wiesn und Kiffen geht nicht zusammen."

(dpa)