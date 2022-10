Kirche

Wer wird neuer evangelischer Landesbischof?

Plus Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Heinrich Bedford-Strohm läuft. Was bis zur Wahl im März noch alles geschieht – und welches Profil die Person erfüllen soll.

Von Daniel Wirsching

Katholikinnen und Katholiken ringen derzeit darum, dass künftig engagierte Laien bei einer Bischofswahl mitsprechen und mitentscheiden können. Ihre Blicke richten sich dabei auch auf die evangelisch-lutherische Kirche. In der ist das längst Realität. So konnten bis Mitte September in Bayern etwa Kirchenvorstände, in denen Ehrenamtliche gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrern Ortsgemeinden leiten, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm vorschlagen – via E-Mail zum Beispiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

