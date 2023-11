Containern ist kein Verbrechen

Supermärkte wollen, dass Containern strafbar bleibt und berufen sich auf Gesundheitsrisiken, die ihr Abfall birgt. Das klingt selbstlos. Wahrscheinlich geht es um etwas anderes.

In der Schweiz ist es erlaubt, in Kanada und in Frankreich auch: Containern. In Deutschland macht sich derweil immer noch jeder und jede des Diebstahls schuldig, der oder die Produkte aus dem Abfall fischt. Supermärkte und der bayerische Handelsverband stellen sich gegen eine Entkriminalisierung. Doch die ist längst überfällig.

Edeka, der größte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands, schreibt auf seiner Website mehrfach, dass "lediglich" sieben Prozent der Abfälle im Handel entstehen. Rewe, zweitgrößter Lebensmittelhändler, lehnt Containern ebenfalls ab und betont in einem Statement von April 2022, dass es "keine Notwendigkeit für eine verpflichtende Abgabe von unverkauften Lebensmitteln" gibt. Außerdem solle das öffentliche Bewusstsein für das Thema Lebensmittelverschwendung geschärft werden – ein Appell an die Konsumenten. Sich selbst ändern wollen die Händler anscheinend nicht.

Containern: Am besten wäre es, wenn keine Lebensmittel im Müll landen

Dabei macht Frankreich vor, wie gut es laufen kann. Hilfsorganisationen erhalten dort seit der Einführung des Gesetzes gegen Verschwendung über 20 Prozent mehr Spenden als zuvor. Wieso also die bayerische Scheu vor gesetzlichen Vorgaben? Im Kern geht es vermutlich – wie so oft – um Geld. Aussortieren und Wegwerfen ist kostengünstiger und weniger aufwendig, als die Waren zu spenden. In jedem Fall wären steuerliche Entlastungen für Sachspenden ein Anfang. Und wenn die Händler schon nicht mehr verteilen wollen, sollten sie zumindest erlauben, dass andere sich an ihrem unversehrten Abfall bedienen. Schlagzeilen machte Containern bisher schließlich mit Menschen, die sich vor Gericht verantworten mussten und nicht mit solchen, die sich den Magen verdarben.

