Streik ja – aber nicht mit überzogenen Forderungen

Im öffentlichen Nahverkehr müssen die Löhne steigen, sonst wird die Verkehrswende noch schwieriger. Aber: Zu hohe Lohnsteigerungen könnten die Inflation anheizen.

Was die Leidenschaft für den Streik betrifft, sind die Deutschen im Grunde genommen ziemlich zahm. Die Franzosen etwa haben eine deutlich konfrontativere Protest- und Streikkultur – auf derlei Vehemenz reagiert man hierzulande oft mit Unverständnis. Und nicht nur darauf: Auch bei Arbeitsniederlegungen im eigenen Land ist die Wut der Menschen mitunter groß. Aber: Das muss man aushalten können.

Es gibt schon jetzt viel zu wenige Bus- und U-Bahnfahrer

Keine Frage, wer am Freitag auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war, hatte ein Problem. Glück hatten die, die ins Homeoffice ausweichen konnten – das geht aber natürlich längst nicht in jedem Job. Bei all dem Zorn, der da aufkam, darf man aber nicht vergessen: Die Lage im ÖPNV ist prekär. Schon jetzt gibt es viel zu wenige Bus-, Tram oder U-Bahnfahrer – wie soll das weitergehen, wenn die Löhne nicht steigen? Wie soll eine Verkehrswende gelingen, wenn die Menschen fehlen, die hinter dem Steuer der umweltfreundlichen Alternativen zum Auto sitzen?

Gewerkschaften haben ungewöhnlich hohe Forderungen

Die ganze Sache hat aber auch eine Kehrseite: Derzeit gehen die Gewerkschaften mit ungewöhnlich hohen Forderungen – über zehn Prozent mehr Geld – in die Tarifverhandlungen. Damit reagieren sie natürlich auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten – doch genau da wird es knifflig. Denn zu hohe Lohnsteigerungen können die Inflation sogar noch anheizen. Stichwort: Lohn-Preis-Spirale. Damit wäre nichts gewonnen. Was es stattdessen braucht: Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten.

