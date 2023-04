Münchens OB Reiter erklärt Wunsch nach weiterer Kandidatur

Dass er noch einmal zur Wahl antreten möchte, war kein Geheimnis - nun hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seine Bereitschaft offiziell bekräftigt: "Was meine Person betrifft, ist es mein erklärter Wunsch, wieder zu kandidieren - wenn ich weiter fit bin, meine Familie das mitträgt und meine Partei mich wieder aufstellt", betonte Reiter am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

"Am Ende entscheiden aber die Münchner Wählerinnen und Wähler darüber, wen sie in diesem Amt sehen wollen. Und bis zur nächsten Kommunalwahl sind es noch drei Jahre."

Seine grundsätzliche Bereitschaft hatte Reiter zuvor schon am Rande eines Termins auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung erklärt. Dass der Sozialdemokrat sich weitere Jahre im Rathaus am Marienplatz gut vorstellen kann, ist schon lange bekannt. Doch bis vor wenigen Wochen verhinderte ein Landesgesetz diesen Plan. Am 7. März jedoch kippte das bayerische Kabinett die Altersgrenze für Kommunalpolitiker, die bis dato bei Amtsantritt die 67 Jahre noch nicht erreicht haben durften. Reiter wird im voraussichtlichen Wahljahr 2026 schon 68 Jahre alt sein.

(dpa)