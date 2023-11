Polizei führt Razzien in Bayern wegen Verbreitung von Judenhass durch

Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden sind mit Razzien in mehreren bayerischen Städten gegen die Verbreitung von Judenhass vorgegangen.

Durchsucht wurden am Dienstagmorgen 19 Objekte, wie ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) sagte. Die Ermittlungen würden von der Generalstaatsanwaltschaft geführt. Ermittelt wird demnach gegen 20 Beschuldigte. Zuerst berichtete die Bild-Zeitung. Razzien gab es laut dem Bericht unter anderem in München und Nürnberg. Auch in Kaufbeuren und Füssen wurden Objekte durchsucht.

Landeskriminalamt will Zeichen gegen Antisemitismus setzen

So wird in einem der Fälle gegen einen Mann ermittelt, der in sozialen Medien ein Hitler-Bild mit Anspielung auf den Holocaust gepostet hatte. "Wir wollen auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen", sagte der Sprecher des LKA. Die Durchsuchungen fanden im Zuge des "Aktionstages Plus gegen Antisemitismus" statt. Das LKA ermittelt nun wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Symbolen terroristischer Organisationen gegen die Verdächtigen. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch