Kristan von Waldenfels: Der junge Stern am CSU-Himmel

Kristan von Waldenfels ist jung und erfolgreich. Bei der Landtagswahl holte er ein ausgezeichnetes Ergebnis und schrieb nebenbei bayerische Geschichte.

Überwältigt, glücklich, dankbar. In dieser Reihenfolge schildert Kristan von Waldenfels am Tag nach der Landtagswahl seine Stimmung. Grund zur Freude hat der 23-Jährige allemal: Den Wahlkreis Hof gewann er mit knapp 50 Prozent aller abgegeben Stimmen für die CSU. Das ist ein Plus von 13,4 Prozent im Vergleich zur Wahl 2018 und ein überdurchschnittliches Ergebnis für die Christsozialen, die ansonsten eher Stimmen abgeben mussten. Doch jetzt ist da von Waldenfels. Mit 19 Jahren wurde er in der Kleinstadt Lichtenberg der jüngste Bürgermeister Bayerns - der erste, aber nicht letzte Superlativ, der ab jetzt mit seinem Namen verbunden ist. Nun ist er also auch noch der jüngste bayerische Landtagsabgeordnete.

Ihn selbst beschäftige das kaum. "Über das Offensichtliche denkt man nicht nach", sagt der 23-Jährige. Wichtig sei sein Einsatz, unabhängig vom Alter. Wenn überhaupt, dann sieht er sein Jung-Sein als Vorteil. Er habe einen "frischeren Blick". Sein Interesse für Politik entdeckte er in der Schule. Als Klassen- und Schülersprecher setzte er sich damals für die Interessen von Schülerinnen und Schülern ein. Heute sagt er, dass sich keinen schöneren Beruf vorstellen könnte, als den des Politikers.

Hören Sie dazu auch die neue Folge unseres Newspodcasts.

Kristan von Waldenfels ist der jüngste bayerische Landtagsabgeordnete

Als zehnjähriger Bub hatte er noch andere Ambitionen - damals lautete sein Traumberuf Astronaut. "Aber da ist man noch häufiger von Zuhause weg, als Politiker", sagt von Waldenfels, der sich selbst als heimatverbunden bezeichnet. Auch deshalb sei er der CSU beigetreten. Die Partei schaffe es seiner Meinung nach, Dinge zusammenzuführen, die eigentlich gegensätzlich sind. So sei die CSU weltoffen sowie Heimat-bewusst. Sie kümmere sich um Klimaschutz und gleichzeitig um Wohlstand und biete damit die besten Zukunftsaussichten, sagt der Politiker. Entfernt verwandt ist er mit Georg von Waldenfels, ebenfalls CSU-Politiker und ehemaliger bayerischer Finanzminister.

Heute ist von Waldenfels vor allem für sein junges Alter bekannt - und wird diesen Ruf wohl auch nicht so schnell loswerden. Er selbst hofft, dass er den Menschen für etwas anderes in Erinnerung bleiben wird: "Ich wäre gerne dafür bekannt, meine Versprechen zu halten. Und dafür, greifbar, menschlich und authentisch zu sein. Dass die Menschen sagen: Der setzt sich wirklich für uns ein." Neben seinen politischen Aktivitäten ist dem 23-Jährigen auch wichtig, ein erfülltes Privatleben zu führen. Zur Ruhe kommt der Politiker beim Sport, in der Natur und - am besten - bei seiner Partnerin.

