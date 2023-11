Sänger der Spider Murphy Gang hat mit 76 Jahren geheiratet

Der Sänger der Spider Murphy Gang, Günther Sigl, hat im Alter von 76 Jahren geheiratet.

"Doris hat mich in einem besonderen Augenblick erwischt - und ich habe JA gesagt. Davon war sie selbst sehr überrascht", erzählte Sigl der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) vom Heiratsantrag seiner langjährigen Partnerin. Nach Informationen der Zeitung wurden Sigl und Doris Furtmair bereits am 1. September von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) im Standesamt am Englischen Garten getraut - nach fast zwanzig Jahren Beziehung.

Furtmair hat bei der Hochzeit Sigls Nachnamen angenommen. "Der steht schon an ihrem Klingelschild", schilderte der frisch Vermählte. Allerdings behielten beide weiter ihre getrennten Wohnungen. Aus gutem Grund, betonte der Sänger, der Anfang der 1980-er Jahre mit "Skandal im Sperrbezirk" einen Nummer-eins-Hit landete und bis heute regelmäßig mit seiner Band auf der Bühne steht: "Wir haben einen unterschiedlichen Lebensrhythmus. Sie steht früh auf. Ich bin dagegen kein Morgenmensch, weil ich oft bis in die Nacht arbeite." Außerdem habe die räumliche Trennung ihre Liebe über die lange Zeit frisch gehalten.

(dpa)