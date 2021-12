"Sogar bei der Arbeit eingeschlafen": Wie Covid-Erkrankte mit Langzeitfolgen kämpfen

Plus Covid endet oft nicht mit der Genesung. Spätfolgen wie Müdigkeit und Konzentrationsschwäche können noch lange nach der Erkrankung auftreten. Was Menschen aus der Region erlebt haben.

Sie können sich nicht konzentrieren, bekommen schwer Luft, sind erschöpft: Wer an Covid 19 erkrankt, hat oft mit Spätfolgen zu kämpfen. Studien zufolge sind 10 bis 20 Prozent der Corona-Genesenen von Spätfolgen betroffen – unabhängig davon, ob der Verlauf mild oder schwer war. Die Symptome können unterschiedlich lang auftreten. Es können Wochen sein, Monate oder ein ganzes Jahr. Hier berichten Genesene über ihre Erfahrungen: