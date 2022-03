Warnstreik an Kontrollen: Flughafen München betroffen

Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks an den Passagierkontrollen auch auf München aus.

Nachdem am Montagmorgen bereits an sechs Flughäfen die Kontrolleure ihre Arbeit niederlegten, sind ab 14.00 Uhr auch die Kräfte am zweitgrößten deutschen Flughafen dazu aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Aktion in der bayerischen Landeshauptstadt soll am Dienstag um 24.00 Uhr enden. Der größte Flughafen in Frankfurt soll am Dienstag zusammen mit Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt werden.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

