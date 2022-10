Mann verschüttet Chilipulver: Kollegen klagen über Husten

Ein Mitarbeiter in Schwaben hat in seiner Mittagspause Chilipulver verschüttet und damit bei zehn bis zwanzig Kollegen kurzzeitig Husten ausgelöst.

Der Mann habe nach eigenen Angaben "das schärfste Chilipulver der Welt" für sein Mittagessen verwendet und dabei das Pulver verschüttet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Pulver soll er dann mit einem Staubsauger aufgesaugt haben. Durch ein Loch im Staubsaugerbeutel soll sich das Pulver im Betrieb ausgebreitet haben. Etwa zehn bis zwanzig Mitarbeiter klagten kurzzeitig über Reizungen der Atemwege. Bei dem Vorfall am Montag in Meitingen (Landkreis Augsburg) wurde allerdings niemand ernsthaft verletzt.

(dpa)