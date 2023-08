Polizei beendet illegales Autorennen auf der A8

Eine zivile Streife der Polizei hat auf der Autobahn bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) ein illegales Autorennen beendet.

Am Montagabend seien den Beamten in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Im weiteren Verlauf überholten die beiden Autos mehrere Pkw rechts mit hohem Tempo und lieferten sich offenbar ein Rennen.

Als beide Wagen nach einem Überholmanöver zeitgleich auf die mittlere Spur ziehen wollten, kam es dann zu einem Beinahe-Unfall. Nur das Ausweichen des einen Autos nach rechts, wo es fast zu einer Kollision mit einem Lkw kam, konnte einen Zusammenstoß verhindern. Einer der beiden Fahrer konnte schließlich von der Polizei gestoppt werden. Der 28-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Der zweite Fahrer konnte flüchten. Da aber dessen Kennzeichen bekannt ist, ermittelt die Polizei nun gegen beide Fahrer.

(dpa)