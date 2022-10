Autofahrer kollidiert mit acht Fahrzeugen am Oktoberfest

Ein Autofahrer ist in der Nähe der Theresienwiese in mehrere Fahrzeuge gekracht. Die Ursache hängt aber nicht mit Alkoholkonsum zusammen.

Am Montag, den 3. Oktober, dem letzten Tag des Münchner Oktoberfests fuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr in der Nähe der Festwiese mit erhöhter Geschwindigkeit in ein Motorrad. Dessen 20-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube und anschließend auf den Gehweg geschleudert.

Autofahrer fährt nach erstem Zusammenprall weiter

Nach dem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer fuhr der Autofahrer laut Polizeibericht weiter und kollidierte seitlich mit einem anderen Auto. Anschließend krachte das Auto in drei weitere Fahrzeuge vor ihm. Hierbei wurde ein weiteres Fahrzeug gegen den Bordstein geschoben. Insgesamt sei der Fahrer in acht Fahrzeuge gefahren. Eine 41-jährige Beifahrerin eines beteiligten Autos sowie der 20-jährige Motorradfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Unfall nahe Theresienwiese: zwei Verletzte im Krankenhaus

Der Verursacher stand aber nicht unter Alkoholeinfluss, laut Aussage der Polizei habe er vermutlich wegen einer neurologischen Krankheit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei aufgrund dieser Erkrankung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Die insgesamt neun beteiligten Fahrzeuge wurden teils leicht, teils schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (hkj mit dpa/lby)

