Flughafen meldet 820 Starts und Landungen am Karfreitag

Ankommen in Bayern - oder ab in die Ferne: Am Karfreitag waren nach Angaben der Verantwortlichen am Münchner Flughafen 820 Starts und Landungen geplant. "Es war viel los", sagte ein Sprecher. Die Schlangen an den Schaltern seien etwas länger gewesen. Jedoch habe es keine Annullierungen oder ähnliche Probleme gegeben. Über die kompletten Osterferien gesehen erwarte man am Flughafen etwa drei Viertel des Flugaufkommens im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Auch am Nürnberger Flughafen stehen die bayerischen Osterferien im Zeichen einer weiteren Erholung des Luftverkehrs. Erwartet werden rund 150.000 Passagiere. "Damit knüpft der Airport an das Niveau vor der Pandemie an", hatte die Flughafengesellschaft mitgeteilt.

