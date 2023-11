München

15:54 Uhr

Expelliarmus! München bekommt einen Harry Potter-Laden

Im Frühjahr 2024 soll der Harry Potter-Fanshop "The Wizarding World by Thalia" in den Stachuspassagen in München eröffnen.

In München eröffnet 2024 ein Harry Potter-Pop-Up-Store. Der "Wizarding World Shop" steht bisher in Hamburg – und zieht nun in die bayerische Landeshauptstadt.

Von Victoria Schmitz