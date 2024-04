Mutter stürzt mit Kindern Rolltreppe am Marienplatz 15 Meter hinab

Am Münchner U-Bahnhof Marienplatz ist eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern eine Rolltreppe 15 Meter hinabgestürzt. Sie kamen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik.

Eine 42-jährige Mutter stürzte am Dienstagnachmittag mit ihren ein- und fünfjährigen Kindern eine Rolltreppe am Münchner U-Bahnhof Marienplatz 15 Meter hinab. Das jüngere der beiden Kinder befand sich dabei in einem Kinderwagen. Wie es dazu kam, gab die Feuerwehr München nicht bekannt. Zwei Rettungswagen und der Kindernotarzt der Berufsfeuerwehr kamen an den Unfallort. Nach einer kurzen Behandlung vor Ort wurden die Mutter und ihre beiden Kinder mit mittelschweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Lesen Sie dazu auch

Fußgängerin am Dienstag in München von Lkw erfasst und getötet

Erst am Dienstagmorgen kam es am Münchner Effnerplatz zu einem tödlichen Unfall. Eine 83-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst, als sie die Straße überquerte. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.