Nach Leichenfund in Isar: Polizei identifiziert 30-Jährige und sucht Zeugen

Mitarbeiter der Stadt München finden Anfang März in einem Auffangbehälter in der Isar eine Leiche. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern der Frau nach Zeugen.

Nachdem Anfang März eine Leiche in der Isar gefunden worden war, haben Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei jetzt Gewissheit über ihre Identität geschaffen: Der Polizei zufolge handelt sich um eine 30-jährige Münchnerin. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Polizeiangaben wurde die Leiche der Frau am Montag, 6. März, auf Höhe der Mariannenbrücke in München in der Isar aufgefunden. Die 30-Jährige war von Mitarbeitern der Stadt München beim Reinigen eines Auffangbehälters für Holz und Laub in einem Auffangrechen am Mariannenplatz 2 bemerkt worden. Anschließend barg die Münchner Feuerwehr die Leiche.

Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte gibt es nicht

In der Folge wurde die Leiche gerichtsmedizinisch obduziert. Die Untersuchung ergab, dass keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch dritte Hand vorlagen. Allerdings betont die Polizei, dass die Hintergründe des Todesfalls nach wie vor unklar seien – und insbesondere, wie es zu der konkreten Auffindesituation kam.

Zuletzt hatte die Frau mit Angehörigen am Samstag, 4. März, gegen 12 Uhr Kontakt. Das zuständige Kommissariat 12, zuständig für Todesermittlungen, will weiter die genauen Umstände des Todes der Frau ermitteln.

Dafür sucht sie nach Zeugen und fragt in ihrem Aufruf, wer im angegebenen Zeitraum, insbesondere in der Zeit zwischen Samstag, 4. März, 12 Uhr, und Montag, 6. März, 8 Uhr, die 30-Jährige gesehen hat und Hinweise auf etwaige Aufenthaltsorte oder Bekanntschaften der Frau geben kann.

Polizei veröffentlicht Name und Fotos der 30-Jährigen

Der Zeugenaufruf der Polizei richtet sich an Personen, die im Bereich der Isar zwischen Reichenbachbrücke und der Mariannenbrücke Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Die Polizei hat den Namen und Fotos der Frau veröffentlicht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kommissariat 12 des Polizeipräsidiums München unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)