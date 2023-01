Sechsstelliger Schaden nach Brand in Heimsauna

Ein Feuer in einer hauseigenen Sauna hat im Landkreis Neburg-Schrobenhausen einen geschätzten Schaden von 100.000 Euro angerichtet.

Das dort wohnende Ehepaar habe die Sauna eingeheizt und sei dann in Königsmoos spazieren gegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei ihrer Rückkehr am Samstag stand die Sauna bereits in Flammen und das Haus war verraucht. Vermutlich war ein technischer Defekt die Brandursache, wie es weiter hieß. Der 67-jährige Mann kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Er und seine 63-jährige Frau konnten die Klinik noch am selben Tag verlassen. Ihr Haus war nicht mehr bewohnbar.

(dpa)