Tödliche Wanderung am Neujahrstag: Mann abgestürzt

Ein 54-jähriger Wanderer aus Oberbayern ist am Neujahrstag in Österreich bei einer Tour ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann in einer fünfköpfigen Gruppe vom Zwölferkopf auf den knapp 2000 Meter hohen Bärenkopf in Tirol unterwegs. Aufgrund von Schnee und Glätte entschied sich die Gruppe, umzudrehen. Kurz darauf rutschte der Deutsche aus, fiel rund zehn Meter über steiles, felsiges Gelände und rutschte weitere 20 Meter über eine Rinne in einen gefrorenen Lawinenkegel. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die Begleiter blieben unverletzt. Sie wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Tal geflogen.

(dpa)