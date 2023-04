74-Jährige durch Hundebiss schwer verletzt

Ein Hund hat eine Frau in Wertingen (Kreis Dillingen an der Donau) attackiert und sie dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entfernte die 74-Jährige gerade Unkraut von der Straße, als der Hund aus dem Auto seiner Besitzerin entwischte und sie sofort anfiel. Dabei biss er sie in den rechten Oberschenkel. Ihr Ehemann brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Nach dem Vorfall am Montag wurden gegen die Hundehalterin Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

(dpa)