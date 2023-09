So wird das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende

Am Samstag beginnt das Oktoberfest. Die Befürchtungen, das Wetter könnte ähnlich schlecht werden wie im vergangenen Jahr, bewahrheiten sich wohl nicht. So wird es am ersten Wiesn-Wochenende.

Das erste Wiesn-Wochenende steht vor der Tür. Am Samstag um 12 Uhr wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier anzapfen und das Oktoberfest 2023 eröffnen. Wer sich fragt, ob Dirndl lieber mit oder ohne Strumpfhose oder Janker mitnehmen oder zuhause lassen, sollte einen Blick auf die Wettervorhersage werfen.

Oktoberfest 2023: Bestes Wetter am ersten Wiesn-Wochenende

Soviel vorab: Das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende wird optimal: Kein Regen und viel Sonne. Zum Start am Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) etwa acht Stunden Sonnenschein, 25 Grad und fast wolkenlosen Himmel voraus. Lediglich am Morgen könnte es in München noch Nebelfelder geben, doch die sollten sich spätestens bis zum Anstich um 12 Uhr aufgelöst haben.

Am Sonntag steigt die Temperatur auf bis zu 28 Grad. Während in der ersten Tageshälfte noch die ein oder andere Wolke erwartet wird, scheint am Nachmittag größtenteils die Sonne. An den Tagen danach rechnet der DWD mit Wolken und teilweise auch etwas Regen. Die Temperaturen bleiben dabei aber über 20 Grad.

Viel Regen beim Oktoberfest 2022

Im vergangenen Jahr war das erste Oktoberfest nach zwei Corona-bedingt abgesagten Festen regelrecht ins Wasser gefallen. An den Eisständen wurde bei viel Regen und Temperaturen von teilweise um zehn Grad sogar Glühwein ausgeschenkt. Die Festleitung kann gemäß den Betriebsvorschriften den Verkauf von Glühwein tageweise genehmigen, wenn der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt ist.

Das Wetter war vermutlich ein Hauptgrund, weshalb 2022 weniger Gäste kamen als sonst. Laut Leitung besuchten etwa 5,7 Millionen Menschen das Oktoberfest, mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen. (mit dpa)

