Mehr Straftaten in Bayern

Innenminister Herrmann stellt am Montag in München die Kriminalstatistik vor. Demnach ist die Zahl der Straftaten im Freistaat gestiegen - aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Die Zahl der Straftaten in Bayern ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums stieg vor allem die Zahl der Diebstahlsdelikte und dabei besonders die Zahl der Ladendiebstähle. Genaue Zahlen will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (14.00 Uhr) bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in München bekannt geben. Wie das Ministerium mitteilte, gab es aber nicht nur mehr Delikte - auch die Aufklärungsquote der Polizei stieg.

(dpa)