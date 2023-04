Handgreiflichkeiten: Unruhige Ostertage in Rosenheim

Über die Ostertage ist es in Rosenheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Betrunkenen gekommen.

Die Polizei berichtete am Sonntag von drei Vorfällen, in denen Beamte bei Einsätzen von alkoholisierten Menschen angegriffen worden seien. So sei in der Osternacht ein laut Polizei stark betrunkener und aggressiver 18-Jähriger aus einer Gaststätte geworfen und von Türstehern am Boden fixiert worden. Als eine Streife ihn mitnehmen wollte, sei der Bruder des 18-Jährigen auf die Beamten losgegangen. Dieser habe die Beamten bedroht und versucht, sie mit einer "Kopfnuss" zu verletzen, teilte die Polizei weiter mit. Auch die Schwester des jungen Mannes habe nach den Beamten getreten.

Am Samstagabend seien Polizisten von einer betrunkenen 37-Jährigen bespuckt und beleidigt worden, als sie die Frau nach einem Notarzteinsatz in eine Ausnüchterungszelle bringen wollten. Auf der Wache habe sie um sich getreten, hieß es. Auch am Donnerstagabend ging nach Angaben der Polizei ein stark betrunkener 51-Jähriger auf Polizisten los. Beamte hatten eine Gruppe von Männern aufgefordert, ihre Flaschen zu entsorgen, worauf der Mann mit Beschimpfungen und Morddrohungen reagiert haben soll. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, soll er laut Polizei versucht haben, die Polizisten zu schubsen und zu schlagen. Er wurde gefesselt auf die Wache gebracht.

Das Geschwister-Trio erwarten nun Anzeigen wegen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Den 51-Jährigen und die 37-Jährige erwarten zusätzlich Anzeigen wegen Beleidigung.

(dpa)