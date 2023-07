Interview

vor 30 Min.

"Bei den meisten dauern die Post-Covid-Symptome mehrere Monate"

Plus Was bleibt von der Pandemie? Medizinisch betrachtet vor allem eines: Millionen Menschen, die unter Post Covid leiden. Corona-Experte Professor Clemens Wendtner erklärt, wie sie behandelt werden.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Herr Prof. Wendtner, offiziell ist die Pandemie vorbei. Lassen Sie uns darüber sprechen, was von ihr geblieben ist. Da muss man natürlich an Post Covid denken. Welche Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, gibt es denn mittlerweile?

Prof. Dr. Clemens Wendtner: Leider ist es im Moment immer noch so, dass wir keine kausale Therapie haben, da stochern wir im Dunkeln. Viel Hoffnung liegt auf BC 007, ein Medikament, das Antikörper gegen Sars-CoV-2 abfangen soll. Da sind jetzt die ersten Patientinnen und Patienten in eine größere Studie eingeschlossen worden, Anfang 2024 soll es erste Ergebnisse geben. Das ist ein Lichtblick. Aber für einen Großteil der Post-Covid-Patienten sind nicht-medikamentöse Therapien, also etwa Physio- oder Atemtherapien, der Standard, um zumindest eine gewisse Kontrolle über die Erkrankung zu haben. Bei vielen Patienten hilft das, aber eben nicht bei allen. Vor allem nicht bei den schweren Fällen.

