Der harte Kampf um Entschädigung nach der Corona-Impfung

Plus Millionen Menschen haben sich gegen Corona impfen lassen. Zwei Frauen aus Augsburg leiden seither unter schweren Nebenwirkungen. Sie wollen, dass ihre Impfschäden endlich anerkannt werden.

Von Sonja Dürr

Es ist der 5. Oktober 2022, als Anna Müller (Name geändert) alles beisammen hat. Die Augsburgerin hat den Antrag auf Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz ausgefüllt und Arztbriefe, Protokolle und internationalen Studien in einen Ordner geheftet. All das, was ihre Krankengeschichte seit der Corona-Impfung darlegt. "Natürlich habe ich gehofft", sagt die Frau von Mitte 20. Der Brief, der sie vor zwei Wochen erreichte, zerstört diese Hoffnung. "Ihr Antrag auf Beschädigtenversorgung wird abgelehnt", steht im Schreiben des Zentrums Bayern Familie und Soziales, kurz ZBFS. Dessen Versorgungsämter sind im Freistaat für soziale Entschädigungen zuständig und damit auch für die Impfgeschädigten.

Anna Müller ist ernüchtert, enttäuscht, traurig. "Für mich ist das ein Schlag ins Gesicht", sagt sie. "Ich habe ja nicht ins Blaue hinein behauptet, dass mich die Impfung krank gemacht hat." Die Probleme begannen im August 2021, nach der ersten Corona-Impfung. Schüttelfrost, leichtes Fieber, die Schmerzen im Arm, das hatte sie erwartet. In der zweiten Nacht kam das Kribbeln in Armen und Beinen, zwei Tage später griff es auf die Wirbelsäule über. Es folgten in den Monaten danach immer mehr Beschwerden: brennende Fußsohlen, taube Körperteile, Hautrötungen, Herzrasen, Überempfindlichkeit. Für Anna Müller begann eine Odyssee – vom Hausarzt zum Neurologen, vom Augsburger Uniklinikum über Tübingen bis nach Aachen. Im Sommer 2022 dann endlich die Diagnose: Posturales Tachykardie Syndrom (POTS) und Small-Fiber-Neuropathie (SFN) im zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung. So hat es ihre Neurologin im Arztbrief geschrieben.

