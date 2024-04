Preisgekrönter Hochzeits-DJ verrät, wie man die Tanzfläche voll bekommt

Plus Tom Goßler aus dem Landkreis Dachau ist Süddeutschlands bester Hochzeits-DJ. Worauf er bei der Songauswahl achtet – und welches Lied immer funktioniert.

Am liebsten ist es Tom Goßler, wenn ihn die Leute gar nicht wahrnehmen. Der 32-Jährige legt als DJ „Tom Exclusive“ auf Hochzeiten und Firmenfeiern auf. Im Vordergrund sollen dabei die Lieder stehen, so sieht es Goßler. Wer sie auflegt, ist zweitrangig. „Die Leute tanzen vor dem Pult, ich dahinter – und alle sind glücklich“, sagt er.

Goßler weiß, wovon er redet. Vor Kurzem wurde er von einer Produktionsfirma in einem Online-Voting zu Süddeutschlands bestem Hochzeits-DJ gekürt. „Als klar war, dass ich den Titel gewonnen habe, war komplette Ekstase“, erzählt Goßler, der in Erdweg im Landkreis Dachau lebt. „Ich bin geplatzt vor Freude, von Freudentränen bis Jubelschreie war alles dabei, absolute Fassungslosigkeit.“ Seit der Auszeichnung seien die Anfragen noch einmal mehr geworden.