Die Spätberufenen: Warum sich Erwachsene taufen lassen

Die Kirchen verlieren in Deutschland laufend an Mitgliedern. Dem Trend entgegen entscheiden sich manche, sich als Erwachsene taufen zu lassen.

Plus Viele, die als Kinder getauft wurden, treten als Erwachsene aus der Kirche aus. Wir haben mit der anderen Seite gesprochen: mit Menschen, die sich erst jetzt als Erwachsene taufen lassen.

Von Marlene Volkmann

In der dritten Klasse geht es zur Kommunion, ein paar Jahre später zur Firmung oder zur Konfirmation, das war lange Zeit die Norm, hat als solche aber mittlerweile ausgedient. Denn immer weniger Menschen sind Mitglied in den christlichen Kirchen. 36.580 Menschen haben sich 2021 aus der evangelischen Kirche in Bayern verabschiedet – etwa doppelt so viele wie eingetreten sind. Die Mitgliederzahl sank um etwa 100.000 auf rund 2,2 Millionen Menschen, berichtet das Landeskirchenamt auf seiner Website. Die katholische Kirche in Bayern hat sogar noch mehr Mitglieder verloren, 100.872 Menschen traten aus der Kirche aus. Dennoch lassen sich manche Menschen taufen, drei Frauen erzählen, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. In die evangelische Kirche sind 2021 in Bayern 17.126 Menschen durch Taufe eingetreten, darunter waren 555 Erwachsene. Dazu zählen Menschen ab 14 Jahren, heißt es auf der Website der Kirche. In Bayern ließen sich im vergangenen Jahr 49.095 Menschen taufen, um der katholischen Kirche beizutreten.

