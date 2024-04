Wo schneit es heute in Bayern?

Kälte, Schnee, Schauer und Gewitter: Die Wetteraussichten für Bayern sind in dieser Woche ernüchternd. Wo es heute weiß werden kann.

Es scheint, als wäre der Winter in dieser Woche nach Bayern zurückgekehrt. Nachdem es bereits am Dienstag wieder schneite, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Mittwoch und in den kommenden Tagen Schneefall und Glätte. Auch am Wochenende ist keine Besserung in Sicht.

Schnee heute in Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Am Mittwoch ist es in Bayern meist bewölkt. Zudem rechnet der DWD mit Regen, Schauern und örtlich auch einzelnen Gewittern. Im Oberallgäu steigt die Temperatur auf bis zu vier Grad. Auch im restlichen Bayern bleibt es mit sechs bis elf Grad kühl. Teilweise kann es auch frostig kalt werden und schneien:

In den Alpen soll es oberhalb von 1000 Metern bis in die Nacht zum Freitag immer weißer werden. In Staulagen der Allgäuer Alpen sind bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.

soll es oberhalb von 1000 Metern bis in die Nacht zum Freitag immer weißer werden. In Staulagen der Allgäuer sind bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Im Bereich der östlichen Mittelgebirge sind auch bis in tiefe Lagen kräftige Schneefälle nicht ausgeschlossen.

Nachts und bis Donnerstagvormittag kann es oberhalb von 400 bis 600 Metern glatt werden. Grund dafür ist Schneematsch.

An den Alpen erwartet der DWD leichten Frost bei bis zu minus zwei Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch am Donnerstag und Freitag Schnee in Bayern

In der Nacht auf Donnerstag werden weiter Niederschläge erwartet. Zum Teil fällt bis ins Flachland Schnee – vor allem an den östlichen Mittelgebirgen. Auch Schauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Bei bis zu minus zwei Grad kann es wegen des Schneematsches glatt werden. Tagsüber ändert sich das Wetter kaum. Der DWD erwartet viele Wolken, Schauer, Schnee bis ins höhere Flachland und Gewitter mit Graupel. Die Höchstwerte liegen im Oberallgäu bei vier Grad, am Untermain bei elf Grad.

Die Schauer der letzten Tage ziehen sich in der Nacht auf Freitag an die Alpen zurück. Später klingen sie auch dort ab. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in die Täler. Sonst ist es vorübergehend klar, stellenweise kann Nebel auftziehen. Der Freitag beginnt bewölkt, aber meist trocken. Im Laufe des Tages breitet sich wieder Regen aus. Hinzu kommen starke bis stürmische Böen. Die Schneefallgrenze steigt auf 100 Meter. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und zehn Grad.

Schnee, Schauer und Gewitter am Wochenende in Bayern

Auch in der Nacht auf Samstag regnet und schneit es in Bayern. Tagsüber bleibt das Wetter wechselhaft und mit fünf bis elf Grad für die Jahreszeit vergleichsweise kühl. Der DWD rechnet weiterhin mit schauerartigen Niederschlägen und vereinzelten Gewittern. Bis ins höhere Flachland fällt Schnee.

Das ändert sich auch in der Nacht auf Sonntag nicht. In den Alpen werden Schnee oder Schneeregen erwartet. Auch tagsüber bleibt das Wetter wie bereits an den Tagen zuvor: Gewitter, Schauer und Schnee. Hinzu kommen vor allem auf den Alpengipfeln schwere Sturmböen. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 13 Grad.