Die guten Zeiten sind verdampft: Shishabars stecken in der Krise

Plus Jahrelang waren Shishabars ein beliebter Treffpunkt. Doch seit sich die Gesetzeslage für Wasserpfeifen-Tabak geändert hat, steckt die Branche in einer Dauerkrise.

Letztes Jahr, erzählt Abdullah Kenno, da sei seine Shishabar abends rappelvoll gewesen. Mittlerweile sind die 50 Plätze der Livana Cocktail & Shisha Lounge in Dillingen nur noch spärlich besetzt – sogar am Wochenende. Gewinn macht Kenno nur noch mit Getränken. "Das war früher anders, da konnte man noch vom Shishaverkauf leben." Jetzt bleiben die Kunden aus, und für den Barbesitzer summieren sich die Kosten.

Die Livana Lounge ist ein Sinnbild für die Abwärtsspirale, gegen die aktuell viele Shishabars ankämpfen. Jahrelang sprießten sie wie Pilze aus dem Boden – erst in Großstädten, dann auch auf dem Land. Wasserpfeifentabak ist auch für den privaten Gebrauch ab 18 Jahren problemlos erhältlich, etwa in Tabakshops oder im Internet.