Polizei schnappt drei Verdächtige nach Einbrüchen in mehrere Schulen

Im Juli 2021 wurden aus Gymnasien in Starnberg und Puchheim Elektrogeräte im Wert von 200.000 Euro gestohlen. Dahinter steckte wohl eine Gruppe von Profi-Verbrechern.

Im Falle zweier Einbrüche in Gymnasien in Starnberg und Puchheim im Juli 2021 hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei Fürstenfeldbruck mitteilte, werden die drei Männer wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl angeklagt. Es wird vermutet, dass sie Teil einer professionellen Tätergruppe aus Hamburg sind, die Einbrüche in Schulen in ganz Deutschland begangen hat. Als Kopf der Bande wurde ein 33-jähriger Mann benannt, als Mittäter außerdem ein 23-Jähriger und ein 22-Jähriger.

Bei den Einbrüchen in die Schulen in Stranberg und Puchheim am 8. und 9. Juli 2021 hatten die Täter es gezielt auf hochwertige Geräte der Marken Apple und Microsoft abgesehen. Insgesamt wurden Tablets und Zubehör im Wert von rund 200.000 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Gruppe soll deutschlandweit Schulen bestohlen haben

Die Polizei vermutete früh eine professionelle Tätergruppierung hinter den Diebstählen, heißt es von der Polizei Fürstenfeldbruck. So hatten die Tatverdächtigen offenbar an beiden Schulen bereits einige Stunden vor den Taten Schülerinnen und Schüler gezielt nach der Lage der IT-Räumlichkeiten befragt. Außerdem wurden großflächig mögliche Spuren vernichtet. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei sowie Behörden aus Nordrhein-Westfalen und Berlin wurde eine Tätergruppe aus Hamburg ermittelt.

Die professionell agierende Gruppe steht in Verdacht. bereits in der Vergangenheit auf ähnliche Art und Weise hochwertige Elektronikgeräte aus Schulen entwendet zu haben. So gab es im Jahr 2021 vergleichbare Einbrüche im baden-württembergischen Horb am Neckar und in Schleswig-Holstein, sowie bereits 2020 im bayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. (AZ)