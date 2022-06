Tag der Blutspende

11:43 Uhr

Auf eine Bluttransfusion angewiesen: "Ohne Spenderblut hätte ich nicht überlebt"

Plus Jeder Dritte ist im Lauf seines Lebens auf eine Blutkonserve angewiesen. Doch nur wenige spenden ihr Blut. Hier erzählen zwei Menschen aus der Region, die ohne Spenderblut nicht leben würden.

Von Jonathan Lindenmaier

Blutkonserven retten Leben. Menschen mit chronischen Krankheiten sind darauf angewiesen, Unfallopfer, Krebspatientinnen und -patienten. Der Bedarf ist hoch. Allein in Bayern werden täglich über 2000 Konserven benötigt. Aber die Zahl an Spenderinnen und Spendern ist niedrig. In der Corona-Krise sind die Zahlen eingebrochen. Zum Tag der Blutspende lassen wir zwei Menschen zu Wort kommen, die auf Spenden angewiesen waren ­oder es immer noch sind:

