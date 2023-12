Tiere

11:51 Uhr

Mehr Schutz für Tiere geplant: Was bringt die Verschärfung?

Plus Die EU-Kommission schlägt neue Vorschriften zur Verbesserung des Tierwohls vor. Denn vor allem der illegale Handel mit Hunden und Katzen hat stark zugenommen.

Von Daniela Hungbaur

Klein und knautschig müssen sie gerade sein, dann sind sie besonders begehrt, weiß Sabina Gaßner. Vor allem gefaltete Nasen liegen im Trend, erzählt die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Augsburg. "Solche Hunde finden viele so süß. In Wahrheit aber sind diese Tiere in ihrer natürlichen Lebensweise behindert und oft krank."

Doch darüber machten sich leider viele Menschen keine Gedanken, im Gegenteil. Hochgezüchtete Rassen seien in Mode. Etwa schneeweiße Katzen mit blauen Augen, die aber in der Regel taub seien. Oder Scottish-Fold-Katzen, die mit ihrem runden Gesicht, ihrer breiten Nase, den abgeknickten Ohren und ihren großen Kulleraugen zwar drollig drein gucken und als besonders ruhig gelten, "doch dass diese Tiere so ruhig sind, weil sie gar nicht springen können, da sie in der Regel starke Gelenkschmerzen haben, wissen die wenigsten".

