Wanderfalke verbringt Nacht auf Polizeiwache

Eine Nacht auf der Polizeiwache - für Menschen in der Regel eher unerfreulich. Nicht so für einen Wanderfalken, für den das sogar ein Glücksfall war.

Die Polizei in München hat einem verletzten Wanderfalken über Nacht Unterschlupf gewährt. Ein Passant habe das Tier entdeckt und auf die Altstadtwache gebracht, teilten die Ermittler am Dienstag auf der sozialen Plattform X mit. Leider habe sich am Abend keine Auffangstation mehr gefunden, um es aufzunehmen. Die Beamten nahmen sich aber dennoch des verletzten Greifvogels an: Nach einer Nacht auf der Wache sei der Falke dann am Dienstag an eine Vogelklinik übergeben und dort versorgt worden.

Wanderfalken gelten nach Angaben des Bayerischen Landesbundes für Vogelschutz als die schnellsten Vögel der Welt. Sie sind besonders geschützt. Über Webcams können Interessierte das Geschehen in Horsten an mehreren Stellen in Bayern beobachten, so etwa auf der Kaiserburg in Nürnberg, auf dem Regensburger Rathausturm oder in der Spitalkirche in Weißenburg, wo es Küken und Jungtiere verschiedenen Alters zu bewundern gibt. Die Vögel nisten gerne in Felswänden, in Steinbrüchen oder auch an Bauwerken.

(dpa)