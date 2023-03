400 Meter lange Ölsperre nach Unfall im Chiemsee eingezogen

Nach einem Unfall bei Bernau (Kreis Rosenheim) hat die Feuerwehr eine 400 Meter lange Ölsperre im Chiemsee eingerichtet.

Wie das Landratsamt Rosenheim am Dienstag mitteilte, waren bei einem Lastwagenunfall am Montag bis zu 1.000 Liter Diesel sowie etwa 50 Liter AdBlue, Motoren- und Hydrauliköl ausgetreten. Der Lastwagen war mit sechs neuen Autos beladen gewesen und auf der schneebedeckten Bundesautobahn 8 ins Schleudern geraten und umgekippt.

Über ein Abflussrohr und Bäche gelangte das Öl am Dienstag bis in den Irschener Winkel, eine Bucht im Chiemsee. Die Fließrichtung des Baches und der am Chiemsee herrschende Wind sorgten dafür, dass der Ölfilm zunächst in diesem Bereich blieb. Mit der neuen Ölsperre am Dienstag, die nicht nur auf dem Wasser liegt, sondern auch ein wenig in die Tiefe geht, soll nun erreicht werden, dass sich daran nichts ändert.

(dpa)