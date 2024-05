Auto erfasst Pedelec: 83-Jähriger stirbt

Ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist im Landkreis Dachau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Der Mann habe am Montag mit seinem Rad im Erdweger Ortsteil Guggenberg eine Straße überqueren wollen, dabei aber das Auto eines 28-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 83-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Er trug den Angaben zufolge einen Fahrradhelm. Der Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

(dpa)