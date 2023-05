Flughafen Nürnberg: Flugplan für den Sommer 2023 steht fest - Diese Ziele werden angeflogen

Die Planungen für den Sommerurlaub 2023 laufen bei vielen Menschen auf Hochtouren. Wer im Raum Nürnberg lebt, kann dahingehend vom Sommerflugplan des Nürnberger Flughafens profitieren. Wir verraten, welche Ziele Sie von Nürnberg aus erreichen können.

Mit mehr als 60.000 Flugbewegungen jährlich und rund vier Millionen Passagieren (Vor-Corona-Niveau), gehört der Nürnberger Flughafen zu den zehn größten Flughäfen Deutschlands. Gerade für Menschen, die in Franken leben, ist der Flughafen die erste Anlaufstelle, wenn es um geschäftliche Flüge oder Privatreisen geht.

In der Sommer- und Urlaubszeit ändert der Nürnberger Flughafen seinen regulären Flugplan zu einem Sommerflugplan ab. Welche Reiseziele dieser beinhaltet, lesen Sie im Folgenden.

Übrigens: Im Jahr 2022 hat der Albrecht Dürer Airport Nürnberg mehr Passagiere und mehr Umsatz verzeichnet.

Flughafen Nürnberg: Flugplan Sommer 2023 - Das sind die Reiseziele

"Von Nürnberg aus nonstop zu 65 Zielen", heißt es auf der Seite des Nürnberger Flughafens, wenn man den aktuellen Sommerflugplan für 2023 aufruft. Dieser gilt seit dem 26. März und hat einige Änderungen für Reisende parat. Darunter befinden sich die schönsten Urlaubsländer rund um das Mittelmeer und die Kanaren.

„Ob Badeurlaub, Städtetrip, Geschäftsreise oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten - die Auswahl ist riesig. Das Flugangebot erreicht wieder den Umfang von vor der Pandemie und dank optimierter Abläufe und mehr Personal können die Passagiere entspannt abheben“, wird Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg, in einer Pressemitteilung des Flughafens zitiert.

Beim Blick auf den Sommerflugplan 2023 kristallisieren sich direkt vier Länder heraus, die bei deutschen Touristen gefragte Urlaubsziele sind.

Ganze zehn Flugziele werden vom Flughafen Nürnberg aus in Spanien angesteuert. Dazu zählen sowohl Flughäfen auf dem Festland, wie Barcelona und Sevilla, als auch Ziele auf den Kanaren, wie Fuerteventura und Mallorca auf den Balearen.

Mallorca ist dabei das "Top-Ziel" des Sommerflugplans und wird mehrmals täglich angeflogen. Auch Ibiza ist ohne Zwischenstopp erreichbar.

Übrigens: Im Februar dieses Jahres war der Flughafen Nürnberg Opfer eines Hackerangriffs. Mehrere Stunden war die Website des Flughafens nicht abrufbar.

Spanien, Italien und die Türkei: Ziele des Nürnberger Sommerflugplans 2023

Mit acht und sieben Flugzielen kommen auch Türkei- und Italien-Fans auf ihre Kosten. Die pulsierende Metropole Istanbul und auch Hauptstadt Antalya werden dabei täglich von Nürnberg aus angesteuert. Die Fluggesellschaft Ryanair bedient alle sieben Ziele in Italien, darunter der Touristen-Dauerbrenner Venedig, sowie Neapel und Palermo.

Wer schon immer einmal Inselhüpfen in Griechenland betreiben wollte, der könnte seine Reise gut in Nürnberg beginnen. Auf den griechischen Inseln steuern die Airlines von Nürnberg aus fünf unterschiedliche Flughäfen an. Aegean Airlines fliegt nach Athen, weitere Ziele sind laut Pressemitteilung Thessaloniki und Rhodos.

Sommerflugplan Nürnberg: Alle Ziele auf einen Blick

Neben den oben genannten Highlights steuern Flüge aus Nürnberg aber noch zahlreiche weitere Ziele an. Hier alle 65 Flughäfen des Sommerflugplans in der Übersicht.

Großbritannien : London ( London Heathrow und London Stansted)

: ( und Stansted) Irland : Dublin

: Italien : Bari, Bologna , Cagliari , Lamezia Terme, Neapel , Palermo , Venedig

: Bari, , , Lamezia Terme, , , Kosovo : Pristina

: Kroatien : Zadar

: Litauen : Vilnius

: Niederlande : Amsterdam

: Nordmazedonien : Skopje

: Österreich : Wien

: Polen: Krakau

Portugal : Faro , Madeira, Ponta Delgada , Porto

: , Madeira, , Porto Rumänien : Brasov, Bukarest , Cluj-Napoca, Sibiu

: Brasov, , Cluj-Napoca, Schweiz : Zürich

: Serbien : Belgrad

: Spanien-Balearen : Ibiza , Mallorca

: , Spanien-Festland: Alicante , Barcelona , Girona , Málaga , Sevilla , Valencia

, , , , , Valencia Spanien-Kanaren: Fuerteventura , Gran Canaria , Teneriffa

, , Türkei : Adana , Ankara , Antalya , Dalaman, Istanbul ( Flughafen Istanbul und Flughafen Sabiha Gökçen ) Izmir , Kayseri

: , , , Dalaman, ( und ) , Tunesien : Enfidha

: Enfidha Ungarn: Budapest

Zypern : Larnaca

Der Flughafen Nürnberg verweist allerdings darauf, dass manche Reiseziele erst ab Juni beziehungsweise ab Juli 2023 bedient werden. Nähere Informationen erhalten Reisende im offiziellen Flugplan des Flughafens.

