Auto prallt gegen Baum: 62-Jähriger stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Ettringen (Kreis Unterallgäu) ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Autofahrer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin prallte sein Wagen gegen einen Baum und kam zum Stehen. Ersthelfer befreiten den 62-Jährigen am Donnerstagmorgen aus seinem Auto. Doch der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

(dpa)