vor 12 Min.

Exotikum "Volksmusik": Wenn schwäbische Kinder über Knödl und Pizza singen

Plus Singen und Tanzen nach schwäbischem Liedgut. Kann das Viertklässler oder Jugendliche wirklich begeistern? Ein Volksmusikberater beim Bezirk Schwaben sagt und zeigt: Ja!

Von Daniela Hungbaur

Oins, zwoi, drei, vier gehts im Seitgalopp nach links und wieder zurück. Kaum am Platz angekommen, vollführen über 30 Viertklässler eine schwungvolle Drehung, stampfen auf, klatschen in die Hände und hüpfen in die andere Richtung. Die meisten tanzen einfach strahlend drauflos, lassen sich mitreißen, bilden mit ihren Füßen Hacke-Spitze und haben sichtlich Spaß an diesem „Line Dance“, dem Tanzen allein, angeordnet in Reihen. Alle sind mit vollem Eifer dabei. Obwohl aus dem Laptop nichts klingt, was bei Kindern gemeinhin angesagt wäre, im Gegenteil: Es ist eine schwäbische Volksmusikmelodie. Und den Vortänzer kennen sie auch nicht. Es ist Christoph Lambertz. Der Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik beim Bezirk Schwaben.

Welches Leibgericht an welchem Wochentag? Ein altes Wirtshauslied bricht das Eis

Wie schafft er das? Das Eis gebrochen hat der 46-Jährige schon zu Beginn seiner ungewöhnlichen Unterrichtsstunde, die er schlicht „Singen und Tanzen nach schwäbischem Liedgut“ nennt. Und zwar mit einem alten bekannten Wirtshauslied. „Lieber Anton“ heißt es und besingt die Wochentage nach Leibgerichten. Geschickt abgewandelt, dürfen die Kinder an diesem Vormittag in der Turnhalle der Grundschule Niederraunau, einem Stadtteil von Krumbach, statt Anton die Namen von Mitschülerinnen und Mitschülern rufen und zugleich ihre eigenen Leibspeisen einsetzen. Aus dem ursprünglichen Knödltag wird so flugs Spaghettitag, aus Krauttag Pizzatag, jeweils mit viel Drü-ho-la-ro garniert, schön laut geschmettert und von Lambertz’ Gitarrenspiel begleitet, ist es eine Riesengaudi.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

