Florian von Brunn: Konservative haben AfD geholfen

Der bayerische SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn hat den konservativen Parteien nach der Landtagswahl vorgeworfen, einen Resonanzboden für das Erstarken der AfD geschaffen zu haben.

Von der CSU und den Freien Wählern seien Debatten "in sehr extremer Weise populistisch geführt worden", sagte er am Montag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die beiden Parteien hätten im Wahlkampf nahezu keine eigenen Lösungsvorschläge gemacht.

Es sei zudem schwer möglich gewesen, im Wahlkampf Gehör für landespolitische Themen zu finden, betonte von Brunn. Die Themen seien hingegen immer nur "nach Berlin projiziert worden."

Nach der Wahlpleite bei der Landtagswahl müsse sich die bayerische SPD nun damit auseinandersetzen, was es zu verbessern gebe. Die Partei kam in Bayern nur auf 8,4 Prozent und schnitt damit noch schlechter ab als 2018 (9,7).

Eine weitere entscheidende Frage ist laut von Brunn nun, wie mit dem stark gestiegenen Zuspruch für rechtspopulistische und rechtsextreme Positionen umgegangen wird. "Ich glaube, das ist eine hohe Verantwortung für die demokratische Mitte, dass wir da etwas entgegensetzen."

(dpa)