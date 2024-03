Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor Sturm und Frost in Bayern

Zu Beginn der Osterferien warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor Frost und Sturmböen. Im Laufe des Dienstags scheint dann aber meist wieder die Sonne.

Nach einem regnerischen und kühlen Wochenende haben die Osterferien in Bayern am Montag teilweise mit Frost, Glätte und Sturm begonnen. Und auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) fast im gesamten Freistaat bis Dienstagmorgen um 8 Uhr vor Frost bei bis zu minus drei Grad. Es gilt die Warnstufe eins von vier.

Sturmwarnung für Bayern am Dienstag

An den Alpen gilt eine Sturmwarnung bis Mittwoch um 15 Uhr. Der Höhepunkt wird in der Nacht zum Mittwoch erwartet. In freien Hochlagen sind Sturmböen mit bis zu 80 km/h, auf hohen Gipfeln sogar mit 100 km/h möglich. In diesen Landkreisen gilt die Warnung der Stufe zwei von vier oberhalb von 1500 Metern:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Der DWD erwartet im Laufe des Dienstags viel Sonne, zeitweise aber auch dichtere Schleierwolken. Die Höchstwerte liegen bei zwölf Grad am Fichtelgebirge und 17 Grad im fränkischen Tief- sowie im Alpenvorland. Im Chiemgau steigt die Temperatur örtlich sogar auf bis zu 20 Grad. In typischen Föntälern sind starke Windböen möglich.

Wechselhaftes Wetter zu Beginn der Osterferien in Bayern

Die Wetteraussichten für die erste Woche der Osterferien sind wechselhaft. Nach einem meist sonnigen Wochenstart zieht bereits zur Mitte der Woche wieder Regen auf. Der DWD rechnet am Mittwoch zudem mit teils kräftigen Gewittern. Mit bis zu 20 Grad wird es ähnlich mild wie an den Tagen davor.

Die Vorhersage für das Osterwochenende sind allerdings vielversprechend. Von Karfreitag bis Ostersonntag erwartet der DWD vor allem im Süden viel Sonne und die Temperatur steigt teilweise auf bis zu 22 Grad. Am Ostermontag wird es aber wohl wieder kühler und regnerisch.