„Das ist absurd“: Söder beschwert sich fälschlicherweise über Hamburger Kita

Nach einem Bericht über ein vermeintliches Weihnachtsbaumverbot einer Hamburger Kita machte Markus Söder seinem Ärger Luft. Doch letztendlich entpuppte sich die Meldung als falsch.

Eine Kita in Hamburg soll laut einem Medienbericht ein Weihnachtsbaumverbot aus religiösen Gründen verhängt haben. Was folgte, waren nicht nur Beschwerden von Eltern, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) machte seine Meinung zu dem Thema deutlich. Auf X teilte er am Donnerstag einen Artikel von Focus und schrieb dazu: „Das ist absurd. Haben wir denn keine anderen Probleme? Zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Falschmeldung über Hamburger Kita: Kein Weihnachtsbaumverbot

Letztlich entpuppte sich die Meldung zum Weihnachtsbaumverbot jedoch als falsch. Der Vorstand der Kita-Stiftung hat die Behauptung inzwischen eindrücklich dementiert. „Die aktuellen Presseberichte, die unterstellen, die Kita Mobi würde christliche Traditionen abschaffen, sind falsch“, schrieb der Vorstand der betroffenen Kita-Stiftung auf deren Webseite.

Die einzelnen Kitas würden selbst entscheiden, wie sie ihre Einrichtungen schmücken. In der betroffenen Kita habe es seit zehn Jahren dreimal einen Weihnachtsbaum gegeben. In allen Einrichtungen würde es viele weihnachtliche Bräuche wie Adventskalender, Adventskränze oder Weihnachtsbäume geben. Gegenüber der Bild erklärte die Kita-Stiftung, dass in der betroffenen Kita andere weihnachtliche Bräuche geplant waren. Einen Weihnachtsbaum gibt es nicht, denn es könnten nicht alle Traditionen umgesetzt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kita bekommt wegen angeblichem Weihnachtsbaumverbot Drohungen

Kita und Stiftung seien seit dem Medienbericht zum Weihnachtsbaumverbot mit massiven rassistischen Drohungen, persönlichen Beleidigungen, Anschuldigungen und Erpressungsversuchen konfrontiert. „Wir sind zutiefst erschüttert darüber“, schrieb der Stiftungsvorstand.

Agnes-Marie Strack-Zimmermann, Vorstand der FDP-Bundestagsfraktion, ärgerte sich besonders über Söders „verantwortungslose“ Äußerung. „Statt sich darum zu kümmern, dass die Infrastruktur des eigenen Bundeslandes nicht beim erstbesten Wintereinbruch, der ja jedes Jahr wieder überraschend kommt, zusammenbricht, hetzt der bayerische Ministerpräsident lieber mit billigen Fake News gegen eine Kita“, schrieb sie am Freitagmorgen bei X.

Lesen Sie dazu auch