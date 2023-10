Klimawandel

vor 49 Min.

Wird das Allgäu jetzt Winzer-Gebiet?

Armin Gross steht am vielleicht höchsten Weinberg Deutschlands in Bad Hindelang im Oberallgäu. Der Hotelier und Winzer hat 2008 seine ersten Rebstöcke angepflanzt.

Plus Wärmere Temperaturen machen die Region attraktiver für Weinanbau. Ein Oberallgäuer Weinbauer sagt: „Ich sehe Riesen-Potenzial.“

Von Marina Kraut

Im Allgäu gibt es nur wenige Winzer. Beispielsweise im Kaltental im Ostallgäu. Oder in der Bodensee-Region. Im Oberallgäu ist der Hotelier Armin Gross wohl der Einzige, sagt er selbst. Die Region gehört laut dem Experten Dr. Daniel Hessdörfer auch nicht zu den traditionellen Weinanbaugebieten in Bayern, wie etwa Teile Frankens. Doch in Folge des sich ändernden Klimas steigen die Temperaturen in der Region – und damit die Wohlfühl-Wärme für Rebsorten. Kann das Allgäu werden, was die Pfalz, Baden oder Franken schon sind – eine Weinanbauregion?

Armin Gross ist in diesem Jahr nicht wirklich zufrieden mit seiner Weinlese. Mehrmals hatte er bei seinen Reben in Bad Hindelang im Oberallgäu Oechsle gemessen, um den richtigen Moment für die Ernte nicht zu verpassen. Oechsle ist der Wert, der den Zuckergehalt im Most bestimmt, in Grad angegeben wird und mit dem der Alkoholwert des Weines berechnet werden kann. Anfang Oktober waren Gross’ Trauben nun fast schon zu reif, sagt er. Er hätte früher ernten müssen.

